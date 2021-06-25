الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من اليوم ومستمر على مدار الأسبوع القادم.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 38 درجة على القاهرة الأيام المقبلة، بينما ستصل درجة الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة، منوهة بأن أعلى درجة حرارة تسجل خلال الفترة من الظهيرة وحتى الخامسة مساء.



