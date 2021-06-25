تصريحات كافاني بعدالفوز على بوليفيا في كوبا أمريكا

قال مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني اليوم الجمعة، إن أوروغواي حققت فوزاً عادلاً بهدفين دون رد أمام بوليفيا في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.





وقال كافاني في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أرينا بانتانال في كويابا: "أعتقد أننا فائزون بشكل عادل اليوم، ونأمل أن نستمر على هذا النحو، ونأمل أن نستمر في التحسن ونواصل التطور لما هو قادم".





واعتبر المهاجم الذي وقع على أحد هدفي أوروغواي أن أحد أسباب الفوز هو محاولة "التحسن أكثر فأكثر".





وتابع: "أعتقد أنه منذ الدقيقة الأولى خرجنا بهذه النية وشيئاً فشيئاً كنا نفعل ذلك".





وحقق المنتخب بقيادة أوسكار واشنطن تاباريز فوزه الأول في كوبا أمريكا على حساب بوليفيا بقيادة الفنزويلي سيزار فارياس.





وفازت أوروغواي بأول مباراة لها في النسخة 47 من كوبا أمريكا وتأهلت إلى ربع النهائي بفوزها على بوليفيا 0-2 مساء الخميس، في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة القارية المقامة حالياً في البرازيل.





وبهذا الفوز، ارتقى منتخب أوروغواي إلى المركز الثالث بإجمالي 4 نقاط بعد خسارة أمام الأرجنتين وتعادل مع تشيلي.





بينما، تذيل الأخضر الترتيب دون نقاط بعد الخسارة أيضاً من باراغواي وتشيلي وبات بفرص ضعيفة للمرور إلى الدور التالي.



