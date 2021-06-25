موسيماني يستقر على مثلث هجوم الأهلي أمام الترجي

يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإبقاء على الثلاثي الهجومي في مباراة الغد أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي غدًا على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفكر موسيماني جيدًا في الإبقاء على الثلاثي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف في هجوم الأهلي أمام الترجي غدًا لاستغلال سرعاتهم مثلما أشركهم في لقاء الذهاب الذي أقيم في رادس.

ويرغب موسيماني في الحفاظ على الشكل الهجومي للأهلي في مباراة الغد بعد المردود الذي قدمه الثلاثي طاهر وصلاح وشريف في لقاء الذهاب.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف لمهاجمه محمد شريف سجله في الشوط الثاني بالمباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي.