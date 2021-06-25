Advertisements

لبنان تقرر رفع سعر صرف الدولار لاستيراد الوقود إلى 3900 ليرة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
Advertisements

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب ، على تأمين تمويل استيراد الوقود على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف.

وأوضح ديابK أن هذا القرار جاء بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح, مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية.

وأكد أن هذا القرار جاء بالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجاء تحديد سعر الصرف ليكون 3900 ليرة للدولار باعتبار أن هذا السعر هو المحدد من مصرف لبنان المركزي لاحتساب قيمة ودائع المودعين بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية.

وقبيل قرار اليوم, كانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية قررت رفع أسعار الوقود السائل بشكل ملحوظ بدءا من أمس الأول الأربعاء ليصل سعر الصفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 98 أوكتان إلى 46600 ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة, بلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن أمس استعداده لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية بشروط.

ويشهد لبنان أزمة متفاقمة في توفير الوقود أدت إلى زحام غير مسبوق على محطات الوقود وطوابير ممتدة لمئات الآمتار, كما أدى نقص الوقود إلى نقص إمدادات محطات الكهرباء الحكومية التي تعمل بالوقود, بالإضافة إلى عجز أصحاب المولدات الكهربائية عن تعويض غياب الكهرباء نظرا لعدم توافر المازوت بسهولة. 

أخبار تهمك

هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يستقر على مثلث هجوم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

03:27 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى