شركة إماراتية توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وإحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة, اتفاقية استراتيجية مع جمهورية العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاوات.





وأكد رئيس المجلس الوزراي للطاقة وزير النفط العراقي الحرص على المضي قدما بخطط الحكومة لزيادة وتعزيز الانتاج من الطاقة النظيفة مشيدا بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على عقد توليد 2000 ميجاواط من خلال إقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.





من جانبه أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في العراق في مجال الطاقة النظيفة من أجل تحقيق استدامة موارد الكهرباء، وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في خفض التكاليف المالية .





بدوره أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مذكرة التعاون بين "مصدر" والعراق ستشكل إضافة نوعية للشراكات الإماراتية والعراقية في معالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي, ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة كما ستساهم في دعم الجهود العراقية