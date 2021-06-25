Advertisements

وصول آل الشيخ لمطار القاهرة استعدادًا لمنحه وسام التميز العربي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
وصل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها غدًا السبت في القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حيث كان في استقباله كل من رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير عبدالرحمن بن سعيد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي.

كما أنه من المقرر تكريم الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومنحه وسام التميز العربي ليصبح أول شخصية عربية تحصل على هذا الوسام تقديرًا لدور معاليه في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشوري السعودي عبد الله بن محمد ال شيخ السعودية

أخبار تهمك

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

هاني برزي لـ "الفجر": لن أتحدث عن دوري فقط أنا أحب الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على مثلث هجوم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين

العسومي: قرار البرلمان الأوروبي يعتمد علي تقارير مشبوهة وتدخل سافر في الشأن المصري

تفاصيل زيارة رئيس البرلمان العربي لجمهورية جيبوتي

"العسومي" يشيد بالبرلمان العربي

تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي برئيس مجلس النواب اليمني

الشيخة هيا بنت راشد: الدبلوماسية العربية تحتاج إلى ديناميكية حديثة وأدوات تطوير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

03:27 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى