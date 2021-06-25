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ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية تحرير ومحاضر للتصرف في دقيق مُدعم وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، خلال حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شدًد على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 110 كيلو جرام من اللحوم البلدية والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 30 كيلو جرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر لمخبز بلدي للتصرف في 10 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، و5 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)
ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)
ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)
ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)
ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)
ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف (صور)

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