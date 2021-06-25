إصابة شخصين في انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

أصيب شخصين منذ قليل في انهيار عقار في منطقة العطارين وسط الإسكندرية مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان.





وتوجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.





وتلقى قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.



