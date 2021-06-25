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أسرة الزملكاوية تكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم من أعضاء نادي زمالك

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وسط حالة من الفخر و الحب و التعاون المشترك بين أعضاء أسرة الزملكاوية تم تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم من أعضاء نادي زمالك، بفندق بيرميزا، تحت رعاية رجل الأعمال الزملكاوي شريف الشيخ، و وسط حضور من قبل كابتن منتخب مصر، ونادي الزمالك السابق، الحسيني سمير.

 

وقال محمد جمال المنظم للمسابقة ان هناك عدد من المسابقات الثقافية والدينية من المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وان الأسرة هدفها خدمة أعضاء نادي الزمالك وأن تصبح صوت أعضاء النادي.

 

و كان قد حضر الحفل الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والذي قام بدعم كافة الأباء والأمهات لحفظ أبنائهم كلام الله واصف حفظة القرآن بأنهم درع الأمة وحصنها لمواجهة التطرف، وهم شباب بناء الأوطان، لأنهم محفوظون بكتاب الله وان الرياضة أساس في بناء الشبل.

 

وأكد الداعية الشيخ محمود سليمان، الذي قام بتلاوة ما تيسر من سورة الرحمن في افتتاح الحفل على أن حافظ القرآن يشفع لوالديه، وهو صاحب المكانة الكبيرة لشرف ما يحمله من القرآن.

فيما أشار الكابتن الحسيني سمير، إلى أنه فخور بأبناء الأعضاء من حفظة القرآن والمتفوقين، متمنيا لهم مزيدًا من الرقي لخدمة وطنهم.

فيما عبر شريف الشيخ، عن سعادته بوجوده في هذا الحفل الذي يتم فيه تكريم البراعم من أبناء النادي من حفظة القرآن مشيرا إلى فخره الكبير بهؤلاء البراعم شباب المستقبل.

كما تقدم محمد جمال بالشكر لكل الحضور من أولياء أمور براعم حفظة القرآن الكريم و الفائزين من الكبار، متمنياً لهم التوفيق والسداد و التعاون المستمر في خدمة نادي الزمالك.

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