حريق في منفذ لوزارة التموين بالدقي

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين بمجمع الأهرام، الكائن بشارع ميشيل باخوم بحي الدقي وسط المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين مجمع الأهرام بشارع مشيل باخوم.



