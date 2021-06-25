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ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أبدى ريال مدريد اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب ريال سوسيداد، السويدي ألكسندر إيزاك، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع الدولي السويدي، خصوصاً لارتفاع سعر هالاند ومبابي خلال هذه الفترة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة فسخ عقد اللاعب تبلغ 70 مليون يورو، وقد فتح النادي "الملكي" المفاوضات مع وكلاء اللاعب.

وتأكد النادي "الملكي" بأن اللاعب مملوك فقط لريال سوسييداد، ولا يملك بروسيا دورتموند أي شيء في عقد اللاعب.

وهناك اهتمام كذلك من جانب ليفربول وتشيلسي، بالحصول على خدمات اللاعب بالفترة المقبلة.

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