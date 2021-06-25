"مدارس وجامعات وصحة".. 7 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





- وزارة الصحة والسكان نفت توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين، وأوضحت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليونًا و883 ألف مواطن، مُشددةً على أن الهيئة أجرت نحو 92 ألفًا و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.





- وزارة التموين نفت حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.





- وزارة المالية نفت إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.





- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مُشددةً على أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.





- وزارة التعليم العالي والبحث نفت تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقًا لما هو متبع خلال السنوات السابقة، على أن يكون التنسيق إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر الرابط التالي: " اضغط هنا " باعتباره المنوط بتسجيل الرغبات، وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.





- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نفت السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجان الامتحانية، مُوضحةً أنه سيتم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومى سواء كان كتاب الوزارة الرسمى أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، مُشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ.



