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عالم أوبئة يكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة، إنه كلما زادت نسبة تطعيم المواطنين في دولة ما عن 20% من نسبة سكانها، فأنه يمكن لهذه الدولة تقليل الإجراءات الاحترازية كعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "Dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن أزمة فيروس كورونا حاليا هو إمكانية تحوره خاصة في الدول التي مازالت نسبة التطعيم بها أقل من 1%، لافتا إلى أن متحور دلتا انتشر في 92 دولة حول العالم.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة، أن متحور "دلتا بلس" انتشر في عدد من دول العالم، منوها بأن الحصول على لقاح كورونا لا يمنع الإصابة ولكن يمنع مضاعفات الإصابة.

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