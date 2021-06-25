اليابان تصادق رسميا على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة









صادقت اليابان، على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية ضخمة تضم الصين وأستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.





وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن طوكيو أودعت وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لرابطة الآسيان، مما يجعلها العضو الثالث الذي يقوم بذلك من أجل تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم 15 دولة.





وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، ويعيش 2.27 مليار شخص في الدول الأعضاء الخمسة عشر ، ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار, كما يبلغ إجمالي الصادرات 2ر5 تريليون دولار.