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بعد إلغاء تكليف «معتز حسن».. «أحمد عزت» مديرًا لإدارة بني سويف التعليمية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، القرار رقم 398 لسنة 2021، وتضمن في مادته الأولى: إلغاء تكليف: معتز حسن محمد حسين، من القيام بعمل مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، مع قيام مديرة المديرية بتكليفه بالعمل بما يتناسب مع مؤهله الدراسي والمستوى الوظيفي الذي يشغله.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار ندب: أحمد محمد عزت أحمد عبد المجيد، معلم خبير، للعمل مديرًا عامًا لإدارة بني سويف التعليمية، تنفيذًا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى في هذا الشأن.

وكان محافظ بني سويف، أصدر القرار رقم 392 لسنة 2021،بإجراء حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف، والتى شملت: تكليف هاني محمد رجائي حسين، مدير إدارة الفشن التعليمية "المكلف بالعمل مديرًا لإدارة الواسطى التعليمية" للقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم، وتكليف كمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة الواسطى التعليمية، للقيام بعمل مدير للإدارة.

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