الصحة تُعلن تسجيل 1312 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحةالسعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1312) حالة مؤكدة وتعافي (1290) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11331) حالة منها (1466) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (480702) حالة, كما بلغ عدد حالات التعافي (461628) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت (13) حالة ليصل الإجمالي إلى (7743) حالة ، كما أجري (103820) فحصاً مخبرياً.

وحثت الوزراة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.