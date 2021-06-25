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الحماية المدنية بالإسكندرية تجري البحث عن سكان عقار العطارين المنهار تحت الأنقاض

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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كشف حي وسط بالإسكندرية عن أن عقار العطارين المنهار كان مأهول بالسكان، مكون من أرضي وخمسة طوابق، وكان صادر له قرار ترميم رقم 72لسنة 2018.
وتجري قوات الحماية المدنية البحث عن السكان تحت الأنقاض، وسط تواجد سيارات الأسعاف والأجهزة التنفيذية.
وأصيب شخصين منذ قليل في انهيار عقار في منطقة العطارين وسط الإسكندرية مأهول بالسكان.

وتوجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.
وتلقى قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.
توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.

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