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تشكيل النصر ومنتخب السويس في الجولة 28 بالقسم الثاني

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تنطلق في الرابعة عصرا مباراة النصر في مواجهة منتخب السويس ضمن الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة. الثانية .

وأعلن طارق السيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي

احمد بدوي حارس مرمي واحمد كالوشا وحمودة سمير وأحمد داهش ورامز زيدان وادهم حامد ومحمود حسونه وأحمد حسين وجون مانجا ومحمد ناصر مودي وميدو العطار .

البدلاء : احمد جمال حارس مرمي وجودة ايمن ودخير محمد ومحمد عبد الناصر اوشا. واحمد مجدي كهربا وابراهيم صلاح وحسام جلال وحسن حسين واحمد الصعيدي .

فيما أعلن ايمن المزين المدير الفني لمنتخب السويس تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..

محمود كوكو حارس المرمي ومحمد عبد الرازق ومحمود علي وأحمد.فتحي ومحمد ابراهيم طارق جمال ومحمد علاء واحمد حسين نور العريان ومحمد عبدالله ومصطفي حافظ .

البدلاء :
نادر عاطف حارس المرمي وابراهيم بكر وأسامه ابراهيم وجيمس تبدي وعماد علاء ويوسف بيبو واسلام اسامه وحسام ابو المجد

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 41 نقطة فيما يأتي منتخب السويس في المركز السابع برصيد 38 نقطة

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