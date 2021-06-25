قانوني يكشف معلومات مثيرة عن "فتيات التيك توك" ويشرح جرائمهم







ونوه"ميشيل" إلى لضرورة الفصل بين الجنح والجنايات، فالجنح أقصي عقوبة لها من 5 إلي 7 سنوات مثلما إشرنا بجرائم الأنترنت، بينما الجنايات وهي استعمال الغير يعاقب عليها بالسجن تكون للقاضي الحرية المطلقة في أختبار سنوات الحبس حتي ولو كان مؤبد.









وكشف المحامي عن رأي القانون بخصوص برامج التيك توك وما يشابهها، قائلَا: " إذا كان لا يسئ هذا البرنامج أو مقدم المحتوى إلي المجتمع المصري ولا يعرض أمور مخلة القصد منها الحصول علي منفعة جنسية، وبقصد الإبداع المنضبط فلا يوجد تجريم وعقوبة، فأي شخص لدية موهبة محترمة فلا يوجد أي مشكلة ".







وكشف عن سبب الحكم الرادع لفتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم، قائلًا: " القاضي أعطي حكم رادع لهم حتي يتصدي لتلك الظاهرة، فأعتقد أن هذا الحكم سيكون رادع للآخرين والمحكمة تكلمت في هذا الحكم عن مبادئ المجتمع المصري والمفسدين في الآرض.



وقال حليم: نصت التشريعات المصرية عام 2018 علي قانون يجرم بعض جرائم وسائل التواصل الاجتماعي مثل التعدي علي حرمه الحياة الخاصة والتعدي على مبادئ المجتمع المصري، فقبل هذا العام لم يكن هناك أي نص يجرم ذلك، وهو ما نص عليه قانون 175 لسنة 2018 المادة 25، والمادة 27 بشأن إنشاء موقع مثل المواقع الإباحية المتواجدة حاليًا، فجاء هذا القانون ليجرم ذلك وفقًا لقاعدة لا عقوبة إلا بنص، ووضع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية، إما إنشاء المواقع فعقوبتها الحبس والغرامة.



وتابع، قبل هذا القانون لم تكن هناك أي عقوبات وكان هناك مخطئون كثر ولكن لم تكن هناك أي عقوبة حتي جاء هذا القانون كرادع.

و أوضح المحامي، أن الدستور يكفل حرية الفكر والإبداع ولكن لا يجب التعدي علي مبادئ المجتمع المصري، فهنا نخرج من حرية الإبداع وتصبح تخريب للمجتمع، وخصوصا أن الأنترنت جعلها أسهل.



وبسؤاله عن إدعاءات الفتيات بعدم التجار وأنهم حسنوا النية، رد قائلًا: تقدير حسن النية وإدعائهم بعدم معرفة حقيقة تلك البرامج أو عدم حس البنات علي البغاء، يرجع إلي محكمة الموضوع المصرية، فالقاضي هو من يقدر ذلك ولا تعتبر من أسباب النقض، فهو جدل موضوعي لا يختص به محكمة النقض بخصوص من صدر تجاهه حكم حضوري.

وتابع، لا يوجد حسن نية لدي تلك الفتيات فهناك فيديوهات صريحة واضح بها عرض صور لفتيات وحسهم علي الظهور بفيديوهات والتحدث مع الآخرين مقابل المال.

كشف خبير قانوني في تصريح خاص ل "الفجر" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية حنين حسام التى تم القبض عليها أمس وغيرها من الفتيات اللائي تم الحكم عليهمن في قضيا مشابهة وعرفن باسم قضايا "فتيات التيك توك".قال المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض أن "الدعارة" إتجار بالبشر، وهو نوع مستحدث من جرائم السوشيل ميديا وأصبحت من اختصاص دوائر مختصة بمحكمة الجنايات المصرية، فإذا كان المتهم لا يتاجر بنفسه فقط واستعمل الآخرين فيكون مذنب بجناية الإتجار بالبشر وتنظر حاليًا بدوائر الجنايات المخصصة لذلك.