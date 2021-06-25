شاهد.. الحماية المدنية بالإسكندرية تزيل أنقاض عقار العطارين المنهار



وكشف حي وسط عن أن عقار العطارين المنهار كان مأهول بالسكان، مكون من أرضي وخمسة طوابق، وكان صادر له قرار ترميم رقم 72لسنة 2018.



وأصيب شخصين في انهيار عقار في منطقة العطارين، وتوجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.



وتلقى قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.



توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.



تجري قوات الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن سكان عقار العطارين المنهار تحت الأنقاض، وسط حضور قيادات حي وسط وقسم شرطة العطارين.