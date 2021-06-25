تعويضات متضرري النوبة وتقنين أوضاع التوك توك.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 19 يونيو، وحتى اليوم الجمعة 25 يونيو 2021:





4 مشروعات قرارات:



تم إصدار عدد من القرارات، شملت الموافقة على 4 مشروعات قرارات بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية، وذلك في محافظات الأقصر وبنى سويف والسويس، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية".



تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي:



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، إلى جانب الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، لعدد 30 منازعة، في ضوء اتجاه الدولة نحو حل النزاعات بين الجهات الحكومية.



تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع:



كما شملت القرارات أيضا الموافقة على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية ـ أوراسكوم للإنشاءات ـ المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما.



تعويضات متضرري النوبة:



ووافق المجلس على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.



تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة:



وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور.



مد خدمة 802 طبيب بشرى:



ووافق المجلس على طلب وزيرة الصحة والسكان بشأن مد خدمة 802 طبيب بشرى بوظيفة أخصائي طب بشرى بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في ضوء الحاجة الماسة لجهود جميع الأطباء في ظل الظروف الحالية لجائحة "كورونا".



اجتماع مع محافظ البنك المركزي:



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة ملفات العمل المشترك، وذلك بحضور نائب المحافظ، وعدد من مسئولي البنك المركزي.



متابعة مشروعات الدقهلية:



كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث كلف بسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات "سندوب - المنصورة" وتوفير الخدمات لمنطقة الشيخ زايد بجمصة.



تقنين أوضاع التوك توك:



وعقد مدبولي اجتماعا لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة مثل مناقشة 100 إجراء ضمن الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



الاجتماع الأسبوعي للحكومة:



كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض نتائج عدد من الأنشطة في الملف الخارجي مثل زيارة رئيس وزراء اليونان وزيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وكذلك لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، واستراتيجية تطوير التعليم الفني.



المشروع القومي لتطوير الريف المصري:



وعقد مدبولي اجتماعا لاستعراض الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي.



مشروع القطار الكهربائي الخفيف:



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت تفقد أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، حيث أشار إلى اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ القاهرة، ومسئولي وزارة النقل والشركات المنفذة، فضلا عن تفقد معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد بحجم الأعمال التي يتم تنفيذها وبمعدلات الأداء التي تحققت، مؤكدا أن المشروع سيمثل نقلة نوعية بوسائل المواصلات في مصر.



جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان:



كما ترأس رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، حيث أعرب عن تطلع مصر لتفعيل التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي عبر جزيرة "كريت" وتصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، وسفير مصر لدي اليونان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إلى جانب استعراض تقرير من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول عدد من النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، حيث أشار التقرير إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة كأكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا عام 2020.



افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية:



في السياق ذاته، افتتح رئيس مجلس الوزراء جلسة تداول البورصة المصرية بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق، وذلك بحضور 5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى إلقاء كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جائحة كورونا، وذلك خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، حيث أكد أن مصر مستعدة لتسخير إمكاناتها لمساندة المبادرة الطموحة للشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة.



لقاء رئيس الوزراء وزيرة الثقافة:



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، فشملت لقاء مع وزيرة الثقافة لمتابعة ملفات عمل الوزارة وفى مقدمتها ما تم افتتاحه من مشروعات، وأنشطة الوزارة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



لقاء مدبولي ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب:



كما التقى مدبولي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث قال إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، ومؤكدا حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ودراستها.

