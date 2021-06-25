حادثا قطاري حلوان والإسكندرية وضوابط صلاة عيد الأضحى.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 19 يونيو، وحتى اليوم الجمعة 25 يونيو 2021.



بداية امتحانات الدبلومات الفنية:



انطلقت، يوم السبت الماضي، امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات.



وأدى 742 ألفا و318 طالبا وطالبة بشهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، صباح السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 3111 لجنة، في أول أيام الامتحانات التحريرية، الدور الأول، للعام الدراسي 2020 - 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.



"الأوقاف" تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحي:



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مقطع مصور، يوم الأحد الماضي، إنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك، هذا العام، ولكن بضوابط وشروط، أقرتها الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، يأتي في مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من تفشي جائحة كورونا، وانتقال العدوى من شخص لآخر.



وتشمل ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحي ما يلي:



- السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات، مع التأكيد على عدم السماح أيضا بإقامتها في الزوايا، ولا في المصليات، ولا في المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، ولا في الساحات، ولا في الطرقات، ولا في الشوارع.

- التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات.

- اصطحاب المصلى الخاص "سجادة الصلاة" أثناء التوجه لأداء صلاة العيد.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.

- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من دور العبادة المسموح لها بإقامة صلاة العيد.

- تطهير المساجد بالمطهرات وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.

- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد.

- يُنصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل دون التوجه إلى المساجد.



حبس حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين بتهمة الاتجار بالبشر:



قضت الدائرة 15، جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، يوم الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام عبد القادر غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه عما نسب إليها وعاقبت كلا من مودة الأدهم، ومحمد زكي، ومحمد علاء لايكي، وأحمد لايكي، حضوريا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالاتجار بالبشر.



الأرصاد تعلن بداية فصل الصيف:



مع انتهاء فصل الربيع، الذي استمر على مدى 3 أشهر، بدأت يوم 21 مارس الماضي، وانتهت يوم الأحد الماضي، بدأ فصل الصيف جغرافيا، اعتبارا من يوم الإثنين الماضي، 21 يونيو 2021، ويستمر لمدة 3 شهور مقبلة، حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.



وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية، التى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



وأوضحت الهيئة أنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.



ووجهت الهيئة نصائح عدة للمواطنين، خلال فصل الصيف، وقالت إنه يجب على المواطنين، خلال فصل الصيف، عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، كما يجب ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس، مع عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، كما ينبغي ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية الصادة من الهيئة.



تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية:



أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، عن تفاصيل امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، ستكون بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.



وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول، وتكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.



وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين في الخارج، فسوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.



أما بالنسبة للطلاب المصريين العالقين في الخارج، أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات "منهج كامل"، طبقًا لجدول كل مديرية بواقع 15 سؤالا، نوعية الاختيار من متعدد، وفي زمن قدره 60 دقيقة.



حادث قطار حلوان:



أعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 17:45 مساء يوم الإثنين الماضي، وفي أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية، في المسافه بين التبين وحلوان، تصادم القطار بسيارتين ميني باص، متوقفتين في منطقة سكنية على مسافه قريبة جدا من السكة، ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقه انتظار سيارات.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سائق القطار حاول التوقف، ولم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما، واصطدامه بالآخر.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة مواطنين اثنين، وإصابة 6 آخرين، في الحادث.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، منوهة بأن ن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



حادث قطار الإسكندرية:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، أنه في تمام الساعة 09:15 من يوم الثلاثاء الماضي، وحال سفرية قطار 251912 إكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية - القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149، وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10:00 بتركيب 8 عربات.



وأضاف البيان أنه نتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.



وأكد البيان انه تم إيقاف كل من: قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219، عن العمل، وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطيا، وإحالتهم للنيابة العامة.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 40 شخصا، في الحادث.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيات رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة.



وذكر بيان وزارة الصحة والسكان أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة من الجسد، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.



إعلان قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة:



أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



وسيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.



كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.



ولا تسري العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.



وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.



واعتبارًا من أول يوليو 2021، سيتم إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة، وذلك على النحو التالي:

- يتم صرف 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- يتم صرف 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- يتم صرف 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- يتم صرف 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- يتم صرف 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- يتم صرف 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- يتم صرف 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

- يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.



أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، فتُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش.



وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدي له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.



أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.



تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا:



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين السفير محمد عمر جاد محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا، بدلا من السفير أسامة عبد الخالق، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي.



وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.



كما قرر الرئيس السيسي تعيين أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا السابق، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.



"التعليم" تعلن ضوابط تسليم أوراق البابل شيت بالثانوية العامة:



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الخميس، عن آليات وضوابط تسليم أوراق الإجابة للمواد التى تضاف للمجموع بامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه يتم توفير أكياس من القماش وسلك ترصيص لرئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع الأوراق وإخطار رؤساء لجان السير بضرورة وضع أوراق الإجابة " البابل شيت بعد جمعها من الطلاب فى الكراتين الخاصة بالمطبعة والواردة فيها وغلقها جيدا ووضعها فى تلك الأكياس من القماش وترصيصه على أن توضع كراسات الأسئلة الخاصة بأوراق الإجابة بنفس الكيس القماش بدون كرتونة لنقلها بالطريقة المؤمنة والمتبعة سنويا.