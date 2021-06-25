موسيماني يحسم مصير مروان محسن في جلسة مرتقبة مع التخطيط

تقرر أن يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، عقب مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا.





وتأتي الجلسة من أجل مناقشة ملف الراحلين عن الفريق، والذي سيكون على رأسها مصير مروان محسن مهاجم الفريق، بالموسم الجديد.





ومن المنتظر أن يعرض المدير الفني، موقفه الرسمي والنهائي من اللاعب سواء بالإبقاء على خدماته أو السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان مروان محسن تلقى عدة عروض، إلا أن أبرز تلك العروض من ناديي الإسماعيلي وإنبي، حيث تقدم الفريق البترولي بفاكس رسمي خلال الساعات الأخيرة، للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.





من ناحية أخرى يواصل الفريق استعداداته لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق ذهابًا بهدف دون رد.