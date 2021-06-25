موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020/2021.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، على أرضية ملعب ستاد الأهلي we السلام.





وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي، مساء غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



