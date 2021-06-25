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بالاك ينتقد ساني بعد تراجع مستواه مع المنتخب الألماني

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد نجم كرة القدم الألماني السابق مايكل بالاك، العروض التي قدمها ليري ساني مع المنتخب الألماني لكرة القدم "مانشافت" في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية "يورو 2020".

وذكر بالاك في مقاله بموقع شبورت بازر الرياضي اليوم الجمعة: "(المدرب يواكيم) لوف عليه أن يقرر في مبارياته الأخيرة كيفية التعامل مع ليروى ساني".

وأوضح: "إنه لاعب كرة قدم رائع، ولسوء الحظ، نادراً ما يقدم ما يتماشى مع إمكانياته، من وجهة نظري، حصل على فرص كافية لم يستغلها، وهذا أمر مؤسف بالفعل".

وبعد مشاركتين قصيرتين في يورو 2020 أمام فرنسا والبرتغال، خاض ساني مباراة "المانشافت" الأخيرة بدور المجموعات للبطولة أمام المجر ضمن التشكيلة الأساسية، ولكن الأداء لم يكن مقنعاً.

كما قال نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق شتيفان إيفنبرغ إن ساني يجب أن يستبعد من التشكيلة الأساسية للمانشافت في المباراة أمام نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، بدور الستة عشر للبطولة.

وكتب إيفنبرغ على موقع "تي-أونلاين" إن ساني "لم يصل بعد إلى المنتخب الوطني".


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تراجع مستواه مع المنتخب الألماني بطولة كأس الأمم الأوروبية بالاك ينتقد ساني

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