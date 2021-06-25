انتخاب رئيس جديد لإيران وتسجيل أول وفاة بـ"دلتا بلس" في الهند.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 19 يونيو 2021، وحتى اليوم الجمعة 25 يونيو 2021:



فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية:



أعلن التلفزيون الإيراني، يوم السبت الماضي، فوز إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية.



وفي أول تصريح له، قال الرئيس الإيراني الجديد، إنه يتمنى أن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".



وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".



وتابع رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".



وصرح الرئيس الإيراني المنتخب بأنه يتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو.



تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي بشأن سد النهضة:



قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.



وأضاف "ماكنيزي"، في مقابلة خاصة مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية أمل رشدي، أن مصر تمارس قدرا من ضبط النفس في أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وتعهد "ماكينزي"، باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة الإثيوبي.



الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر:



أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، يوم السبت الماضي، أن القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.



وكانت القيادة العامة للقوت المسلحة للجيش الليبي، قد أعلنت انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي لليبيا ضد تنظيم داعش بعد عملياته الإرهابية الأخيرة في سبها وجبال الهروج.



وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان، إن هذه العملية جاءت ردا على تصاعد نشاط العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي لليبيا واستهدافهم لمواقع عسكرية بسيارات مفخخة.



جرحى في إطلاق نار أثناء حفل للأطفال بكندا:



أعلنت الشرطة الكندية أن 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو.



وفي تصريحات صحفية، أكدت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، أن أشخاصا نفذوا هذا الهجوم، مساء يوم السبت الماضي، وفروا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن، لافتة إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.



ووقع الحادث، أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر.



بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس للمرة الأولى منذ ظهور كورونا:



أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأحد الماضي، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا.



وكانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق وحضور محدود.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند قوله إن هذا القرار أعطى "مرونة أكبر" لحفلات الزفاف في "استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة".



وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات الزفاف ومراسم الشراكة المدنية في الهواء الطلق أو "في مبنى مغطى جزئيا" في أماكن معتمدة مثل الفنادق.



وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل 2022 على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.



الصومال تعلن مقتل 15 إرهابيا تابعين لحركة الشباب:



أعلنت قوات الجيش الصومالي، يوم الإثنين الماضي، مقتل 15 عنصرا من مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية بمنطقة دينسور التابعة لمحافظة باى.



وقالت السلطات الصومالية، إن العملية العسكرية تم تنفيذها بعد محاولة مليشيات الشباب المتطرفة شن هجوم على قاعدة الجيش فى منطقة دينسور، الليلة الماضية، للمرة الثالثة، ما أسفر عن تصفية تلك المليشيات والاستيلاء على المعدات العسكرية التى كانت بحوزتهم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



حزب رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية:



فاز حزب رئيس الوزراء الأرميني، بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.



وأغلقت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.



وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص في قوائم الناخبين.



تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت في أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.



وشارك 21 حزبا وأربع كتل هي "أرمينيا"، و"لدي شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية



مقتل 20 إرهابيًا من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا:



أفادت صحيفة "بلو برنت" النيجيرية، يوم الثلاثاء الماضي، بمقتل 20 إرهابيًا من جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" غرب إفريقيا.



وقال مسؤول أمني، إنه بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نفذت القوات بدعم جوى وثيق من عنصر القوة الجوية النيجيرية هجومًا بريًا وجويًا متزامنًا، وتوغلت فى أعماق غابات لامبوم فى ولاية بورنو.



وكثفت القوات هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا.



واستولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.



إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت:



أخلى القضاء اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.



وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائل، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.



كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.



تسجيل أول وفاة بـ"دلتا بلس" في الهند:



سجلت الهند، أمس الخميس، أول حالة وفاة لشخص جراء الإصابة بسلالة "دلتا بلس" من فيروس كورونا فى ولاية ماديا براديش.



ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية عن تصريح وزير الدولة الهندي فيشفاس سارانج، للصحفيين، قوله "ظهرت خمس حالات من سلالة دلتا بلس المتحورة حتى الآن في الولاية؛ توفي منهم مريض واحد وتعمل الدولة على وضع خطة لمعالجة الوضع".



وأضاف سارانج أن أربعة من الخمسة أشخاص الذين ثبتت إصابتهم بسلالة دلتا بلس المتحورة تلقوا اللقاح وهم الآن يتمتعون بصحة جيدة، ومع ذلك، فإن المريض الذي لم يحصل على تطعيم توفي جراء الإصابة بالفيروس، موضحا أن هذا هو السبب في أننا ندعو الجميع إلى الحصول على التطعيم.



استقالة الحكومة الجزائرية:



قدم رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، أمس الخميس، استقالته للرئيس عبد المجيد تبون.



وفي وقت سابق، قالت رئاسة الحكومة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني



وفاة الرئيس الفلبيني السابق:



توفي الرئيس الفلبيني السابق، بنينو أكينو الثالث، نجل رمز الديمقراطية الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند ماركوس، أمس الخميس، عن 61 عاما.



وقال السناتور السابق، بام أكينو، إنه حزين لوفاة ابن عمه، مشيرا إلى أن أكينو "بذل كل ما لديه من أجل الفلبين"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".



ولم يعلن عن تفاصيل وفاته، وقال أحد المسؤولين السابقين في حكومته، روجيليو سينغسون، إن أكينو خضع لغسيل للكلى وكان يستعد لعملية زرع كلية.



وأكينو الذي شغل منصب الرئيس الفلبيني من عام 2010 إلى عام 2016، كان وريثًا لإرث سياسي لعائلة اعتبرت حصنا ضد الاستبداد في الفلبين.



واغتيل والده، السناتور السابق بنينو أكينو الثاني، في عام 1983 عندما كان محتجزا في مطار مانيلا الدولي. وقادت والدته كورازون أكينو، ثورة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أطاحت بماركوس.



وأصبحت الانتفاضة المدعومة من الجيش نذيرا للثورات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.