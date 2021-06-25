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شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، عى اللحظات الأولى لحادث إنهيار عقار مكون من 4 أدوار بداخل سكان، بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

ويرصد مقطع الفيديو حالة من الفزع والصراخ بين المواطنين، جراء إنهيار العقار مع محاوتهم الإسراع للإطمئنان على قاطنيه ومحاولة إستخراجهم قب وصو قوات الحماية امدنية وأجهزة المحافظة. 
وكانت توجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.
 
وتلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.
 
توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)
شاهد.. صراخ وعويل المواطنين لحظة إنهيار عقار العطارين بالإسكندرية (فيديو وصور)

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