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تشكيل بورتو وبتروجت في ديربي القسم الثاني
الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:04 م
محمود ابو الليل
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أعلن أشرف توفيق المدير الفني لفريق بورتو تشكيل فريقة لمواجهة بتروجت في المباراة التى تقام بعد قليل ضمن منافسات الاسبوع 29 بمجموعة القاهرة والقناة بدوري الممتاز ب.
وجاء تشكيل بورتو كالتالى: بيدو نصر ، و بلال خميس، وأشرف انور ، ومحمد كوته، و كريم مسعد، و محمود بحيري، و احمد عباس ، وحسين البدري، و اسلام مسعود، و عصام عابدين، ومحمود صالح.
كما استقر ربيع ياسين المدير الفنى لبتروجت على تشكيل فريقة المكون من، محمد ابو النجا ، و محمود منصور،، و خالد عبد الرازق، و مصطفي محمود، و محمود فيلكس، و سامح ابراهيم، و أحمد عادل، و محمد شيكا، و محمود عماد، و يونس فايز، و عبد الرحمن حسن.
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