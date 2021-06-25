Advertisements

المواعيد وشروط التقديم.. تعرف على وظائف خدمات نقل الدم القومية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إتاحة عدد من الوظائف في خدمات نقل الدم القومية "المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما"، وذلك عن طريق الندب أو التعاقد وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، المواعيد وطرق التقديم وشروط شغل الوظائف المتاحة بخدمات نقل الدم القومية:

- يتم التقديم لشغل الوظائف المتاحة عبر الرابط الخاص بالتقديم: (https:forms.gle4N9vvUcSbob8KU52A)

- أقصى موعد للتقديم، يوم 2 يوليو 2021.

- الوظائف متاحة في كل من: المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا.

- يتم شغل الوظائف المتاحة عن طريق الندب أو التعاقد وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

- الوظائف المتاحة هي:

مدير مركز التجميع:
يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة" أو زمالة طب نقل الدم ومشتقاته.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال طب نقل الدم ومشتقاته.
يفضل الحاصل على أي دراسات عليا في إدارة المنشآت الصحية، أو من له خبرة في مجال إدارة المنشآت الصحية، أو يعمل في أحد المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية أو إحدى بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان.

مدير العمليات:
يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، أو بكالوريوس صيدلة.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل بخدمات نقل الدم القومية.

الأطباء:
يشترط الحصول على بكالوريوس طب وجراحة.

صيادلة:
يشترط الحصول على بكالوريوس صيدلة.

كيميائي:
يشترط الحصول على بكالوريوس علوم.

تمريض، فني معمل، فني تسجيل طبي وإحصاء، فني صيانة اجهزة طبية:
يشترط الحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو تمريض.

مسؤول نظم ومعلومات:
يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.

مسؤول استقبال:
يشترط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط مناسب لطبيعة العمل.

مسؤول استقطاب متبرعين:
يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل، ويفضل من الفئات الطبية، مثل: الصيدلة أو طب الأسنان أو أخصائيي التمريض، ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا في التسويق.

مسؤول مالي:
يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف وزارة الصحة وظائف خدمات نقل الدم القومية وظائف خالية وزارة الصحة والسكان خدمات نقل الدم القومية التبرع بالدم

أخبار تهمك

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على مثلث هجوم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 19 ساعة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

تعرف على ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات تاريخية.. بيريز يعلق على رحيل زيدان وراموس عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وظائف خالية.. فرص عمل فى الحكومة برواتب مجزية

اشتغل الآن.. 3000 فرصة عمل بمرتب يصل إلى 6000 جنيه

الحكومة المصرية تعلن عن وظائف خالية لشهر فبراير 2019

وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

وظائف خالية في الحكومة المصرية

وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

03:27 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى