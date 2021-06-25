المواعيد وشروط التقديم.. تعرف على وظائف خدمات نقل الدم القومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إتاحة عدد من الوظائف في خدمات نقل الدم القومية "المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما"، وذلك عن طريق الندب أو التعاقد وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، المواعيد وطرق التقديم وشروط شغل الوظائف المتاحة بخدمات نقل الدم القومية:



- يتم التقديم لشغل الوظائف المتاحة عبر الرابط الخاص بالتقديم: (https:forms.gle4N9vvUcSbob8KU52A)



- أقصى موعد للتقديم، يوم 2 يوليو 2021.



- الوظائف متاحة في كل من: المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا.



- يتم شغل الوظائف المتاحة عن طريق الندب أو التعاقد وفقا للوائح والقوانين المنظمة.



- الوظائف المتاحة هي:



مدير مركز التجميع:

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة" أو زمالة طب نقل الدم ومشتقاته.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال طب نقل الدم ومشتقاته.

يفضل الحاصل على أي دراسات عليا في إدارة المنشآت الصحية، أو من له خبرة في مجال إدارة المنشآت الصحية، أو يعمل في أحد المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية أو إحدى بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان.



مدير العمليات:

يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، أو بكالوريوس صيدلة.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل بخدمات نقل الدم القومية.



الأطباء:

يشترط الحصول على بكالوريوس طب وجراحة.



صيادلة:

يشترط الحصول على بكالوريوس صيدلة.



كيميائي:

يشترط الحصول على بكالوريوس علوم.



تمريض، فني معمل، فني تسجيل طبي وإحصاء، فني صيانة اجهزة طبية:

يشترط الحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو تمريض.



مسؤول نظم ومعلومات:

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.



مسؤول استقبال:

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط مناسب لطبيعة العمل.



مسؤول استقطاب متبرعين:

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل، ويفضل من الفئات الطبية، مثل: الصيدلة أو طب الأسنان أو أخصائيي التمريض، ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا في التسويق.



مسؤول مالي:

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.