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إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن 2 أخرين في حادث عقار العطارين بالإسكندرية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، فيما تجري  البحث عن اثنين آخرين أسفل الانقاض، وذلك إثر إنهيار عقار مكون من 4 أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وتتواجد قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف في مكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.
 
كان تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.
 
توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.

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