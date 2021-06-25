وكيل زراعة الفيوم يشكيل لجان لمكافحة ديدان اللوز فى محصول القطن بجميع المراكز

صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، أن إدارة المكافحة، قد قامت بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية بالتنسيق مع المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز بتشكيل لجان بجميع المراكز لمكافحة ديدان محصول القطن وان المبيد المستخدم هو البستان بمعدل واحد لتر للفدان وقد راعت اللجنة الخروج للرش فى الصباح الباكر قبل اشتداد الحرارة حفاظا على محصول القطن حيث بدأت الحملة يوم الخميس.



ويحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، حيث أنه من الناحية التصنيعية يستخدم القطن الشعر في صناعة الغزل والنسيج، أما بذرة القطن فهي أحد مصادر الزيوت المهمة ومخلفاتها تستخدم في تصنيع الأعلاف.



كما يعد القطن من أهم المحاصيل التصديرية لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة، والمتانة، والنعومة والتجانس



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الاداره الزراعيه بالرش الدوي بمركز طامية لمحصول القطن بحضور المهندس نصر محمود خليفة رئيس الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس فؤاد هلال مدير إدارة المكافحة بالمديرية ولجنة المديرية المهندس ممدوح والمهندس زينهم عاشور أخصائي المحافظة والمهندس فكرى سلطان والمهندس هانى عبد الله والمهندس ممدوح ابراهيم

بالمرور والإشراف على لجان الرش بنواحي معصرة صاوي ودار السلام وأبو طالب وكفر محفوظ وسرسنا وبندر طامية وتلاحظ أثناء المرور انتظام سير العمل بكل لجنة على حدة وتوجهت لجنة الإدارة بعد مواعيد الرش للعمل والإشراف على لجنة فحص عينات اللوز.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة حيث قامت اللجنة المشكلة المهندس عباس العشيري رئيس قسم المكافحه بالإدارة والمهندس فيصل رجب مكافحة الإدارة والمهندس لطفي عاشور مكافحة حقلية والمهندس جمعه محمد عبدالسلام، وكيل قطاع المركز ومديري جمعيات مطول وعتامنه المزارعة وبحرابوالمير



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بمتابعة الرش الدوري لديدان اللوز فى محصول القطن، بحضور اللجنة المشكلة من المديرية والإدارة الزراعية بمركز سنورس المهندس عبدالتواب حسن مفتش مكافحة سنورس.



بمركز سنورس ناحيه جبلة وأثناء المرور تلاحظ ان لجنة الرش تعمل بكفاءة فى وجود مسؤل العلاج المهندس شعبان عبدالباقي وان المبيد المستخدم هو البستان بمعدل واحد لتر للفدان وقد راعت اللجنة الخروج للرش فى الصباح الباكر وقبل اشتداد الحرارة حفاظا على محصول القطن.



وتم المرور على النواحي الاتيه مركز طامية جمعية كفر محفوظ الوحدة 3 المساحة 33 فدان جمعية م صاوى الوحدة 9 المساحة 36 فدان جمعية دار السلام الوحدة 22 المساحة 30 فدان جمعية ابو طالب الوحدة 32 المساحة 27 فدان مركز سنورس ناحية سنورس ثانى الوحده7 المساحة 27 فدان ناحية الاخصاص الوحدة 38 المساحة 30 فدان.

