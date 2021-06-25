Advertisements

وكيل زراعة الفيوم يشكيل لجان لمكافحة ديدان اللوز فى محصول القطن بجميع المراكز

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، أن إدارة المكافحة، قد قامت بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية بالتنسيق مع المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز بتشكيل لجان بجميع المراكز لمكافحة ديدان محصول القطن وان المبيد المستخدم هو البستان بمعدل واحد لتر للفدان وقد راعت اللجنة الخروج للرش فى الصباح الباكر قبل اشتداد الحرارة حفاظا على محصول القطن حيث بدأت الحملة يوم الخميس. 

ويحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، حيث أنه من الناحية التصنيعية يستخدم القطن الشعر في صناعة الغزل والنسيج، أما بذرة القطن فهي أحد مصادر الزيوت المهمة ومخلفاتها تستخدم في تصنيع الأعلاف.

كما يعد القطن من أهم المحاصيل التصديرية لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة، والمتانة، والنعومة والتجانس

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الاداره الزراعيه بالرش الدوي بمركز طامية لمحصول القطن بحضور المهندس نصر محمود خليفة رئيس الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس فؤاد هلال مدير إدارة المكافحة بالمديرية ولجنة المديرية المهندس ممدوح والمهندس زينهم عاشور أخصائي المحافظة والمهندس فكرى سلطان والمهندس هانى عبد الله والمهندس ممدوح ابراهيم
بالمرور والإشراف على لجان الرش بنواحي معصرة صاوي ودار السلام وأبو طالب وكفر محفوظ وسرسنا وبندر طامية وتلاحظ أثناء المرور انتظام سير العمل بكل لجنة على حدة وتوجهت لجنة الإدارة بعد مواعيد الرش للعمل والإشراف على لجنة فحص عينات اللوز.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة حيث قامت اللجنة المشكلة المهندس عباس العشيري رئيس قسم المكافحه بالإدارة والمهندس فيصل رجب مكافحة الإدارة والمهندس لطفي عاشور مكافحة حقلية والمهندس جمعه محمد عبدالسلام، وكيل قطاع المركز ومديري جمعيات مطول وعتامنه المزارعة وبحرابوالمير

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بمتابعة الرش الدوري لديدان اللوز فى محصول القطن، بحضور اللجنة المشكلة من المديرية والإدارة الزراعية بمركز سنورس المهندس عبدالتواب حسن مفتش مكافحة سنورس.

بمركز سنورس ناحيه جبلة وأثناء المرور تلاحظ ان لجنة الرش تعمل بكفاءة فى وجود مسؤل العلاج المهندس شعبان عبدالباقي وان المبيد المستخدم هو البستان بمعدل واحد لتر للفدان وقد راعت اللجنة الخروج للرش فى الصباح الباكر وقبل اشتداد الحرارة حفاظا على محصول القطن.

وتم المرور على النواحي الاتيه مركز طامية جمعية كفر محفوظ الوحدة 3 المساحة 33 فدان جمعية م صاوى الوحدة 9 المساحة 36 فدان جمعية دار السلام الوحدة 22 المساحة 30 فدان جمعية ابو طالب الوحدة 32 المساحة 27 فدان مركز سنورس ناحية سنورس ثانى الوحده7 المساحة 27 فدان ناحية الاخصاص الوحدة 38 المساحة 30 فدان.

أخبار تهمك

كيف استقطبت حنين حسام الفتيات إلي برنامج "لايكي"؟.. ضحية تروي الكواليس

منذ ساعة و 18 دقيقة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 20 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع المهاجم السفاح

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على أسباب رفض ليفربول السماح لصلاح بالذهاب إلى طوكيو

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

04:30 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى