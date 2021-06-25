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تعرف على أسباب رفض ليفربول السماح لصلاح بالذهاب إلى طوكيو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن الاسباب التي من الممكن أن تمنع  نجم ليفربول محمد صلاح من المشاركة  مع منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام فى طوكيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، اليوم الجمعة، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قرر أن يبدأ  اللاعبين الغير المشاركين فى بطولة يورو 2020 أو كوبا أمريكا، الفترة التحضيرية للموسم الجديد فى 12 يوليو.

ويرغب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في حسم القرار النهائي لمحمد صلاح قبل الإعلان عن الثلاثى الكبار المشارك فى الأولمبياد فوق السن، الذى سيكون نجم الريدز على رأسهم حال التوصل لاتفاق مع ليفربول.



ووفقا للصحيفة فإن صلاح سيغيب عن ليفربول في منتصف الموسم بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية برفقة فريقه ولا يرغب الريدز في خسارته أيضًا مطلع الموسم، وهو ما ينطبق على ساديو ماني ونابي كيتا طوال مدة البطولة القارية الإفريقية.

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