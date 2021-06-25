كيف استقطبت حنين حسام الفتيات إلي برنامج "لايكي"؟.. ضحية تروي الكواليس



وتابعت الفتاة، تفاجئت بثلاث رسائل من 3رجال علي الخاص، يعرضوا علي استكمال التارجت المطلوب مني، وأرسل أحدهم رقم الواتس أب الخاص به، ولكني لم اتدرج إلية وقمت بسبه وردعه، التارجت المطلوب هو "20 ألف كوين"، فجاء إلي شخص أخر يعرض علي الوصول لدرجة أعلي من التارجت المطلوب، وأخر يعرض علي الوصول لدرجة "الترند"، فتعجبت من الارتباط بين مجيئ تلك الرسائل في هذة الفترة بالذات عند إغلاق الشحن، وعند إخبارنا بالإعتماد علي الكوينات المحولة من هؤلاء الأشخاص كهدايا، وهو ما دفعني لترك هذا التطبيق والخروج من المجموعة".



"مبالغ مالية ضخمة"



وأضافت الفتاة، تعرفت علي فتيات عبر هذا التطبيق لم يكن وضعهم المادي يسمح بشراء حذاء لإتفاجئ بشرائهم سيارات غالية الثمن، وبعض منهم اصبحوا وكلاء،فهناك فتاة تقاضت 71 ألف جنية خلال شهر، ووأخري كان لديها في خانة الهدايا مليون كوين، وهو ما يعادل مبلغ 200 ألف جنية، والغريب بالأمر أنهم لا يقدمون أي محتوي، فتعجبت من تلك الأرقام وكيف استطاعوا أن يحصلوا عليها، كما رأيت بهذا البرنامج بعض المواهب التي تقدم محتوي جيد بالفعل ولكنهم لا يمتلكون أي هدايا، وأخريات لا تقدم أي محتوي ولكنها ترتدي ملابس مثيرة وتتحدث بطرق وأساليب غير منضبطة، وتشغل أغاني وترقص عليها بما وصفته ب "القاعدة الرايقة"، ولديهم أعداد كبيرة من الهدايا.



"إتجار بالبشر"



وعن جدل مسمي إتجار بالبشر الذي وجه لحنين حسام ومودة الأدهم، قالت: هو بالفعل إتجار بالبشر ولو هناك مسمي أخر أصعب يمكن أن نطلقه عليهم، فهم يستغلون الأطفال، والفتيات بعمر 16 عام فما هو المحتوى الذي يمكن أن تقدمة فتاة في هذا العمر غير الظهور بشكل غير لائق وهي لا تعلم ما تفعل.



يذكر إن، محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"بفتيات التيك توك".

ظهرت أمس فتاة في لايف مشترك مع الإعلامي سامح صفوت، تروي خلاله كواليس دخولها برنامج "لايكي"، منذ استقطابها علي يد حنين حسام وحتي رحيلها عنه، وقالت الفتاة:" هذا المجال مغري للغاية وكان هناك وكيلة لهذا البرنامج تحرص علي استقطاب الفتيات القُصر "الإندر إيدج" بتطبيق "التيك توك".وتابعت الفتاة، نصحني أحد الأشخاص بالدخول إلي هذا البرنامج، وبمجرد الضغط على الرابط المنشور علي صفحة حنين حسام عبر تطبيق "الإنستجرام" تم إضافتها إلى مجموعة، وتم شرح كيفية العمل بذلك التطبيق من خلال ظهور الفتاة في بث مباشر على ذلك التطبيق والعمل به تحت مسمى مذيعة، وأنه كلما زادت نسبة مشاهدتها تمكنت من الحصول على مبالغ مالية، وأضافت، عند دخولها المجموعة طلبوا منها شحن مبلغ 800جنية لدي أحد مسؤولي جروب هذا التطبيق وعقب مرور شهر تم رد هذا المبلغ إليها ولكن بقيمة مضاعفة وقاموا بإعطائها 5 آلاف جنية،وفي الشهر التالي أخبرتهم بارتفاع قيمة الشحن إلي 3.500 جنية، وفي الشهر الثالث أخبروهم بعدم وجود شحن لإعادة النظر في المنضمين إليهم لإرتفاع عددهم، كما طالبت من الفتيات والشباب القُصر التقديم ببطاقة الأم أو الأب."رسائل مغرية"