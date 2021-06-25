الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق





أصبح المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد أهم لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، بعدما تألق بشكل لافت مع القلعة الحمراء.





حيث تحوّل ديانج إلى أحد أهم اللاعبين المطلوبين في أوروبا والخليج الموسم المقبل، حيث ارتبط النجم المالي بكثير من العروض منها أبرزها العين الإماراتي وهناك عروض من تركيا وألمانيا وأندية أوربية أخرى.





وتسلم النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الألمانية بخصوص أليو ديانج، وكان قبل مونديال الأندية، وبلغت قيمته 8 ملايين يورو.





ورفضت إدارة النادي الأهلي العرض القوى لرحيل ديانج فى ظل حاجة النادي لخدماته وأهميته لوسط ملعب المارد الأحمر.





وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمباراة الترجي الحاسمة السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بإستاد السلام.











