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الكشف عن مواجهات الدوري الألماني للموسم الجديد

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف جدول منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم المقبل أن بايرن ميونخ سيستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في 13 أغسطس، وستقام المباراة على ملعب مونشنغلادباخ.

وطبقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري الألماني يوم الجمعة، تأتي مباراة بايرن ميونخ المتوج بلقب البوندسليغا للموسم التاسع على التوالي، أمام مضيفه مونشنغلادباخ في افتتاح منافسات المرحلة الأولى وستشهد مواجهة بين جوليان ناغلسمان وأدي هيتر المدربين الجديدين لبايرن ومونشنغلادباخ، على الترتيب.

ويحل لايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفا على ماينز، بينما يستضيف بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت.

أما فولفسبورغ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، فيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام بوخوم الصاعد للدرجة الأولى، كما يلتقي شتوتغارت مع جريتر فورت الصاعد هو الآخر للدرجة الأولى.

وقبل انطلاق منافسات الدوري، تقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، بينما تقام مباراة كأس السوبر الألماني في 17 أغسطس ويحل فيها بايرن ميونخ ضيفا على بوروسيا دورتموند.

وتقام مباراتا القمة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري، في أوائل ديسمبر في دورتموند وفي أواخر أبريل في ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على لايبزيغ في 11 أو 12 سبتمبر ثم يستضيفه في الرابع أو السادس من فبراير.

وتقام المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورغ مع بايرن ودورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزيغ.

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