حقيقة مفاوضات الزمالك مع المهاجم السفاح

أكد فوستينو ماكنديلا، وكيل الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، أنه لاصحة لوجود أي مفاوضات للتعاقد مع موكله خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن موكله يتبقى لديه موسم في عقده مع فريقه.





وقال ماكنديلا في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب لم يتواصل أو يبرم أي تعاقد مع أي نادي سواء في السعودية أو الإمارات أو مصر، سمعت بعض التخمينات التي وردت في الصحف بتواصل أندية معي للتعاقد مع مالانجو، ولكن هذا لم يحدث».





وتابع: " الفريق المستقبلي لـ بن مالانجو يجب أن يتوافر فيه 4 شروط، أهمها أن يلعب لفرق تلعب كرة قدم حقيقية، وفريق يستطيع أن يستفيد منه لأقصى فترة ممكنة، ويكون فريق طموح، ويريد الفوز ولديه استقرار، بن مالانجو لاعب محترف، ويريد بعد الرجاء أن يلعب للفريق الذي يشعر فيه بالترحيب، وأن يستفيد منه النادي".



