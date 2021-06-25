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ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الترجي لضمان التأهل إلى نهائي إفريقيا؟

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:33 م
مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي
ممدوح راشد
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يخوض النادي الأهلي، مباراة قوية أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم غد السبت، على ملعب "استاد السلام".

ويدخل الأهلي اللقاء ومعه الأفضلية، بعدما خطف فوزاً ثميناً من نظيره التونسي، في مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين في "رادس"، بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف بعد تمريرة رائعة من ديانج.

ونستعرض عبر بوابة الفجر لمتابعينا الكرام، النتائج التي تضمن لـ"الأهلي" التأهل إلى نهائي إفريقيا، في السطور التالية:

أولاً: فوز الأهلي على الترجي

يضمن فوز الأهلي على الترجي الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة، ولاسيماً بعد تغلبه على ممثل تونس في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ثانياً: تعادل الأهلي "سلبياً أو إيجابياً"

يمتلك الأهلي خيارات عديدة من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية، حيث تضمن نتيجة التعادل الإيجابي أو السلبي بين الفريقين، صعود "المارد الأحمر" إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يُذكر أن مباراة الأهلي والترجي، في إياب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، تنطلق غداً السبت، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويستضيفها "استاد السلام".


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