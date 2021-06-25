Advertisements

الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
استقبلت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، يرافقهم جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ومحمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب المحافظة وذلك على هامش زيارة الوفد إلى مدينة الغردقة.

ومن جانبه أعرب الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر  عن سعادته بزيارة الوفد الديني لمجلس النواب التي تعكس الوحدة الوطنية للشعب المصري ومدى التلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج".

وأشار اسقف البحر الأحمر في حديثه اليوم الجمعة أن محافظة البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم،لافتا إلى بيت العائلة بالمحافظة قائلا أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة.
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)
الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الزمالك مع المهاجم السفاح

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

تعرف على أسباب رفض ليفربول السماح لصلاح بالذهاب إلى طوكيو

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 20 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

كيف استقطبت حنين حسام الفتيات إلي برنامج "لايكي"؟.. ضحية تروي الكواليس

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

04:30 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى