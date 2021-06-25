الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تستقبل وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب (صور)

استقبلت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، يرافقهم جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ومحمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب المحافظة وذلك على هامش زيارة الوفد إلى مدينة الغردقة.



ومن جانبه أعرب الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر عن سعادته بزيارة الوفد الديني لمجلس النواب التي تعكس الوحدة الوطنية للشعب المصري ومدى التلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج".



وأشار اسقف البحر الأحمر في حديثه اليوم الجمعة أن محافظة البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم،لافتا إلى بيت العائلة بالمحافظة قائلا أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة.