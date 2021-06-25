زبيدة ثروت: عبد الحليم تقدم لخطبتي ووالدي قال له "ماجوزش بنتى لمغنواتى"





اوضح الاعلامي د. عمرو الليثي ان اللقاء الذى أجريته مع الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، رحمها الله، من أحب وأهم الحوارات التى أجريتها فى برنامجى «واحد من الناس»؛ فقد تشرفت بأنها اختصتنى بالظهور معى رغم امتناعها عن الظهور الإعلامى لفترة طويلة منذ اعتزالها الفن، وكم كنت حريصًا على أن تظل صورتها العالقة بالأذهان كما هى.





فتعمدت أن أصورها بروفايل حتى لا يظهر وجهها كاملًا، رغم أنها بعد إذاعة الحلقة كلمتنى وقالت لى «إنت ليه ماصورتنيش بوشى؟» فقلت لها إننى أرى أن ذلك أفضل.





وتحدثت معى بسلاسة وانسيابية شديدة عن رحلتها الفنية منذ بدايتها وقالت لى: إن صورتها فازت بالمركز الأول فى مسابقة «مجلة الجيل»، وفى نفس الوقت أجرت مجلة الكواكب مسابقة أجمل 10 وجوه للسينما وجاء لى يحيى شاهين يطلب أن أمثل معه ليرفض والدى أن أمثل أثناء الدراسة وطلب تأجيل ذلك لفترة الإجازة بالصيف ليوافق فورًا يحيى شاهين، وبالصدفة كان الأستاذ حسين حلمى المهندس يعمل فيلم «الملاك الصغير» ورأى صورة نشرتها مجلة الكواكب لعيونى فقط بدون باقى ملامح الوجه، ليأتى بيحيى شاهين ويقول له تجيبولى صاحبة العيون دى تخينة رفيعة قصيرة مش مهم المهم عاوز صاحبة العيون دى تمثل فى الفيلم، وشاركت فى الفيلم.





أما فيلم «دليلة» فقد كان أول مرة أشوف فيها عبد الحليم حافظ وشادية، وأتذكر صراخ المخرج محمد كريم علىَّ فى أحد مشاهد الفيلم ويقول «انتم جايبينلى برنسيسة؟!» ليحتد عليه والدى ويقول له طبعًا برنسيسة وبنت برنسيسة ليعتذر بعدها لوالدى وبكيت وقتها لتأتى شادية وتطيب خاطرى وتقول لى إن سليمان نجيب ضربها بالقلم فماتزعليش من صراخ محمد كريم ولم أكن أعرف وقتها من هو سليمان نجيب وعلمت قدره بعد ذلك وعظمة أفلامه. وبعدها عملت فيلم «بنت 14» مع الفنان الكبير أحمد رمزى وكان ابن ناس جدًّا وغاية فى الأدب.



