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نجم المنتخب الإنجليزي على أبواب مانشستر سيتي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي الإنجليزي جاك جريليش لاعب أستون فيلا، أقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية تصل إلى 100 مليون إسترليني، ولكن بعد أن ينهي اللاعب مشاركته مع الأسود الثلاثة في يورو 2020.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المفاوضات بين مانشستر سيتي وأستون فيلا تتطور بسرعة، وعلى الرغم من رغبة السيتي في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، إلا أن النادي وافق على الصفقة الضخمة لضم جريليش.

ويشارك جريليش مع المنتخب الإنجليزي حاليًا،  في اليورو وتواجد أمام منتخب التشيك يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن يكون انتقال جريليش سهل وذلك بعد موافقة أستون فيلا، على السماح له بالرحيل في الصفقة الأكبر بالبريميرليج، رغم تبقي 4 أعوام في عقده الحالي.

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مانشستر سيتي انتقالات اليورو استون فيلا

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