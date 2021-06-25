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المقاصة يطلب 20 مليون جنيه لبيع نجم الفريق للزمالك

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو مصر المقاصة سعر بيع باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد وسط إهتمام إدارة الزمالك بضم اللاعب.

مفاوضات عودة باسم مرسي للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، للتعاقد مع باسم مرسي مهاجم فريق مصر المقاصة في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، لم يدخلوا فى مفاوضات رسمية مع مصر المقاصة لضم باسم مرسى، ولكن تم استطلاع رأى النادى الفيومي بشأن ضم اللاعب وسعر الصفقة.

وأكد المصدر أن مسؤولي مصر المقاصة طلبوا الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مقابل التخلي عن خدمات باسم مرسى سواء لنادى الزمالك أو لأى نادٍ آخر، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومثل باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة الحالي، من قبل الزمالك حيث حصد مع الفارس الأبيض على آخر لقب دوري عام نسخة 2015.

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