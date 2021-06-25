رئيس جمهورية جنوب السودان يلتقي وزير الري ويستعرض قضية سد النهضة الإثيوبي

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة.



وتباحث عبد العاطي مع رئيس جمهورية جنوب السودان في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.



وأكد "عبد العاطي" خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الإستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير إحتياجات اشقائنا فى جنوب السودان.



وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطي قضية سد النهضة الإثيوبي، وفند الإدعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، ومشيرًا في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسئولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.



وقام "عبد العاطى" و"مناوا بيتر" وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمرارًا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات



وتهدف المذكرة إلى حماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.



كما التقى الدكتور محمد عبد العاطى، نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان ووجه الدكتور عبد العاطى الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطة ثقافية للفن الجنوب سوداني في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافي الأفريقي الواقع بمتحف النيل بأسوان، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والرى، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.



الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى التقى خلال زيارته لجوبا مع السادة نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان، حيث إلتقى بالنائب الأول لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن قطاع البنية التحتية، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن، ووزراء الشئون الرئاسية، والموارد المائية والرى، والمالية، والكهرباء والسدود، والخارجية، والثقافة، والإعلام، ونائب وزير الخارجية، كما التقى بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.

