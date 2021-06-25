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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز تعاون لتصنيع اللقاح في مصر

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلديّن.


وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر،ما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة

من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

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