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النيابة تبدأ في معاينة عقار العطارين المنهار بالإسكندرية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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بدء فريق من نيابة العطارين بالإسكندرية، قبل قيل، في معاينة موقع عقار شارع الأحرار المنهار بالمنطقة، والمكون من أرضى و5 طوابق.

وطالبت النيابة ملف العقار المنهار وسماع أقوال شهود العيان الواقعة، للوقوف عن أسباب الانهيار.
وكان كشف مصدر بحي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة العطارين قد صدر له قرار ترميم حمل رقم 72 في عام 2018، وذلك حرصا على حياة قاطنيه، حيث كان يعاني من بعض الشروخ التي كانت تحتاج تدخل في جدرانه.

وأضاف، أن سكان العقار رفضوا قرار الترميم وفضلوا التواجد بداخله، ولذلك لم يتم تنفيذ القرار، مشيرًا أن العقار مكون من 5 طوابق، وتم إنقاذ 4 اشخاص وجاري البحث عن 2 اخرين أسفل الأنقاض.


وتابع، أنه فور تلقي إخطار بالحادث تحركت أجهزة الحي وسيارات الاسعاف ورجال الأمن وقوات احماية المدنية، وتحاول الأخيرة رفع رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين. 

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين فى محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين، والبحث عن الضحايا أن وجد، بعد الأنباء عن وجود عدد من قاطنى العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.

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