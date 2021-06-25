عاجل..خطة وزارة الزراعة لقضاء على ظاهرة الذبح في الشوارع

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم إدارتها بأحدث الأنظمة بما يساعد في توفير لحوم آمنه للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من نواتج الذبح، والقضاء على ظاهرة الذبح في الشوارع خلال موسم عيد الأضحي.





جاء هذا خلال إجتماع عقد بين وزير الزراعة سيد القصير و وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي محاافظ التنمية المحلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة البيئة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .





المشروع يستهدف تطوير 600 مجزر :

واضافة الوزارة أن مشروع تطوير المجازر يهدف لتطوير 600 مجزر على مستوى الجمهورية، ويبدء بتنفيذ المرحلة الاولي حاليا من تطوير 150 مجزر موزعة على 3 مراحل الأولي 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى 1.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المشروع هذا المشروع يحقق عددا من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الخاصة بمشروع تطوير المجازر جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان .

إنشاء مجزرين بمحافظة دمياط:

ومن المقرر خلال مشروع تطوير المجازر ان يتم إنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط فى إطار متابعة تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط .

الاستفادة من نواتج الذبح :

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة ان الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة ، ووجه "القصير" المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة اوجه الدعم الفني لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها في اسرع وقت .

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم ، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية .



