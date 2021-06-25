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نجم كرواتيا يتحدث قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في اليورو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ماتيو كوفاسيتش، نجم المنتخب الكرواتي، أن الفريق استعاد ثقته بنفسه مع اجتياز دور المجموعات والعبور إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

واجتاز المنتخب الكرواتي، المجموعة الرابعة الصعبة في الدور الأول للبطولة، وحجز مكانًا في دور الستة عشر، الذي يلتقي فيه المنتخب الإسباني، الإثنين المقبل.

وقال كوفاسيتش، الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي "رأيت هذا في التدريبات. كان الفريق مفعمًا بالثقة ولا يطيق الانتظار حتى مباراته المقررة أمام إسبانيا، نحن جميعا جاهزون".

وأوضح "يجب علينا أن نظهر هذا حتى وإن لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق".

وتقام المباراة أمام المنتخب الإسباني على ستاد باركن في كوبنهاجن، مما يرجح حضور المزيد من المشجعين الكروات، عما كان عليه عدد المشجعين في مباريات الفريق بدور المجموعات والتي أقيمت في لندن وجلاسجو، حيث إجراءات السفر الصارمة بسبب جائحة كورونا.

وقال بورنا باريسيتش قلب دفاع المنتخب الكرواتي في معسكر الفريق التدريبي "مشجعونا الذين افتقدناهم بالفعل سيعودون، نرى أننا نستطيع تقديم مباراة رائعة أمام إسبانيا".

وقال باريسيتش لاعب جلاسجو رينجرز "لدينا الكثير من الثقة بالنفس، خاصة بعد المباراة أمام اسكتلندا".

ونوه كوفاسيتش، أنه اندهش لأن زميله لوكا مودريتش، سيكون الوحيد من نجوم فريقه السابق ريال مدريد، في هذه المواجهة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

وأوضح "من الملاحظ عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد في المنتخب الإسباني. لا أعلم ما إذا كان هذا حدث من قبل على مدار التاريخ".

وأتم "هذا يوضح أن إسبانيا تمتلك لاعبين مميزين في أندية أخرى".

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