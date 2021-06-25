مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

أقترب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي من إعلان القائمة النهائية التي سيشارك بها ، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.





ومن المقرر أن تضم القائمة الرسمية للفراعنة 18 لاعبا، بينهم 3 فوق السن، بجانب 4 لاعبين بدلاء "حارس و3 لاعبين".





ونشرت تقارير صحفية القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي، والتي شهدت استبعاد الرباعي "أحمد فتحي وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) ومحمد عبد المنصف (حارس وادي دجلة) وعامر عامر (حارس سيراميكا كليوباترا).





ويبدأ المنتخب في التحضير لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، بعد أن تواجد في مجموعة نارية تضم معه كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.



