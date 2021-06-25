Advertisements

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أقترب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي من إعلان القائمة النهائية التي سيشارك بها ، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة الرسمية للفراعنة  18 لاعبا، بينهم 3 فوق السن، بجانب 4 لاعبين بدلاء "حارس و3 لاعبين".

ونشرت تقارير صحفية القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي، والتي شهدت استبعاد الرباعي "أحمد فتحي وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) ومحمد عبد المنصف (حارس وادي دجلة) وعامر عامر (حارس سيراميكا كليوباترا).

ويبدأ المنتخب في التحضير لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، بعد أن تواجد في مجموعة نارية تضم معه كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي معسكره الأخير يوم 6 يوليو المقبل، حيث سيخوض الفراعنة وديتين قبل بدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوقي غريب المنتخب الوطني

أخبار تهمك

بعد القبض عليه.. 3 مفاجآت في قضية الآثار لـ نائب الجن علاء حسانين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك مع المهاجم السفاح

منذ ساعة و 18 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة انتقال نجمي الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يشعل الحرب مع كبار إنجلترا على ضم نجم اليورو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كيف استقطبت حنين حسام الفتيات إلي برنامج "لايكي"؟.. ضحية تروي الكواليس

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على أسباب رفض ليفربول السماح لصلاح بالذهاب إلى طوكيو

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي أولي اختيارات شوقي غريب في المنتخب الأوليمبي

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

عاجل - الكشف عن الثلاثي الكِبار في قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

شوقي غريب يصدم ليفربول.. تعرف على التفاصيل

شوقي غريب يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب للأولمبياد

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

04:30 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:58 ص

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى