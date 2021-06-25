عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط









أبلغ محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مسئولي القلعة البيضاء بموقفه النهائي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده مع نهاية الموسم المقبل.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " أن عبد الشافي وافق على تمديد تعاقده بدون شروط تمديد حتي يستمر في خدمة الفريق الملكي المصري خلال المرحلة المقبلة.





وأشار المصدر إلى أن عبد الشافي سيوقع عقود تجديده للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ويستمر مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.





ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبد الشافي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وبعد طلب المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون من إدارة الفارس الأبيض تجديد عقد اللاعب خاصة وأن من العناصر الأساسية في الفريق تم التواصل مع اللاعب فوراً لتمديد عقده مع الفريق، وهو مارحب به اللاعب خلال الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي استطاعت أن تجدد عقد أحمد السيد زيزو ،مساء أمس، في عقد يممتد لمدة ثلاث مواسم.



