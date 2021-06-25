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نشرة حوادث "الفجر": تحقيقات موسعة مع علاء حسانين و14 آخرين في أكبر قضية تنقيب عن الآثار
الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:40 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
قانوني يكشف معلومات مثيرة عن "فتيات التيك توك" ويشرح جرائمهم
كشف خبير قانوني في تصريح خاص ل "الفجر" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية حنين حسام التى تم القبض عليها أمس وغيرها من الفتيات اللائي تم الحكم عليهمن في قضيا مشابهة وعرفن باسم قضايا "فتيات التيك توك".
قال المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض أن "الدعارة" إتجار بالبشر، وهو نوع مستحدث من جرائم السوشيل ميديا وأصبحت من اختصاص دوائر مختصة بمحكمة الجنايات المصرية، فإذا كان المتهم لا يتاجر بنفسه فقط واستعمل الآخرين فيكون مذنب بجناية الإتجار بالبشر وتنظر حاليًا بدوائر الجنايات المخصصة لذلك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حريق في منفذ لوزارة التموين بالدقي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين بمجمع الأهرام، الكائن بشارع ميشيل باخوم بحي الدقي وسط المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نصبت على الأهالي في 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريحة كفر الشيخ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام سيدتين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تحقيقات موسعة مع علاء حسانين و14 آخرين في أكبر قضية تنقيب عن الآثار
تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامهم بقضية آثار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
قانوني يكشف معلومات مثيرة عن "فتيات التيك توك" ويشرح جرائمهم
كشف خبير قانوني في تصريح خاص ل "الفجر" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية حنين حسام التى تم القبض عليها أمس وغيرها من الفتيات اللائي تم الحكم عليهمن في قضيا مشابهة وعرفن باسم قضايا "فتيات التيك توك".
قال المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض أن "الدعارة" إتجار بالبشر، وهو نوع مستحدث من جرائم السوشيل ميديا وأصبحت من اختصاص دوائر مختصة بمحكمة الجنايات المصرية، فإذا كان المتهم لا يتاجر بنفسه فقط واستعمل الآخرين فيكون مذنب بجناية الإتجار بالبشر وتنظر حاليًا بدوائر الجنايات المخصصة لذلك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حريق في منفذ لوزارة التموين بالدقي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين بمجمع الأهرام، الكائن بشارع ميشيل باخوم بحي الدقي وسط المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
نصبت على الأهالي في 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريحة كفر الشيخ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام سيدتين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تحقيقات موسعة مع علاء حسانين و14 آخرين في أكبر قضية تنقيب عن الآثار
تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامهم بقضية آثار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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