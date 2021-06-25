مسؤولين صينيين يرون أن بيئة الاستثمار الأمريكية غير مرضية

أظهر استطلاع سنوي أجرته غرفة التجارة العامة الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الشركات الصينية أصبحت أقل رضا عن بيئة العمل الأمريكية بسبب التأثير السلبي العام لكوفيد-19 وتوترات العلاقات الصينية-الأمريكية، لكنها لا تزال مهتمة بالعملاء الأمريكيين.

أظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه مع 183 مسؤولا تنفيذيا كبيرا في شهري مارس وأبريل، أن 40 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن بيئة الاستثمار والعمل الأمريكية "غير مرضية" أو "غير مرضية تماما"، وهي نسبة أكثر من ضعف النسبة التي تم تسجيلها في 2019، التي بلغت 16 في المئة.

وقال 79 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن بيئة العمل للشركات الصينية تدهورت بشكل كبير أو متوسط عن العام الماضي، بينما قال 55 بالمئة و52 بالمئة نفس الشيء في عامي 2020 و2019.

وفي نفس الوقت، قال 82 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن كوفيد-19 كانت له تأثيرات سلبية شديدة أو بسيطة على أداء شركاتهم المالي، في انخفاض بنسبة 8 في المئة عن العام السابق.

وقال 39 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إن استثماراتهم الجديدة في البلاد انخفضت على أساس سنوي، في ارتفاع عن 17 في المئة تبنوا هذا الرأي في 2020، و9 في المئة تبنوا هذا الرأي في عامي 2019 و2018 على التوالي.